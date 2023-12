Der Verein Science2public aus Halle will Forschungsergebnisse publik machen und erklären, wie Wissenschaftler in ihrer Arbeit vorgehen. Nun fördert das Land das Projekt mit knapp 1,9 Millionen Euro.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ. - Seit 2020 ist es in Halle und lockt entlang der Saale pro Jahr rund 5.000 Besucher an. Nun will der Betreiberverein des Bürgerforschungsschiffs „Make Science“, die Gesellschaft für Wissenschaftskommunikation, deutlich wachsen und sich im Wortsinn noch mehr an Land verankern: Mit knapp 1,9 Millionen Euro aus Bundesmitteln soll das Vorhaben „Wissenschaftskubus für (H)alle“ gefördert. Ziel des Vorhabens ist es, ein Zentrum für Wissenschaftskommunikation zu schaffen und den Wandel zu einer treibhausneutralen Kreislaufwirtschaft zu begleiten. Der Verein plant dazu neue Angebote im Mitteldeutschen Medienzentrum (MMZ) an der Saale. Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hat am Mittwoch den Förderbescheid überbracht.