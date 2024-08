Halle/MZ. - Die Brandstiftung vor wenigen Tagen hat der Ruine des einstigen alternativen Kulturtreffs „La Bim“ im Charlottenviertel nochmals zugesetzt. Fenster sind geborsten, das Dach ist teilweise zerstört. Die Szenerie erinnert an das verfallene Ensemble der Gravo Druck am Reileck. Dort herrschte Lebensgefahr – was Jugendliche nicht davon abhielt, sich in der Industriebrache einen Unterschlupf einzurichten. „Das La Bim ist gesichert, Türen sind verbarrikadiert. Aber immer wieder brechen Eindringlinge ein“, sagt Patrick Fahrenkamp, Geschäftsführer der Stadtbau AG aus Leipzig. Ihr gehört das La Bim.

