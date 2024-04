Seltene Vögel sorgen in Halle und Umland für Aufsehen. Einer ist nun in einem Tierpark gelandet.

Wilder Nandu ist eingefangen – dafür ist Pfau in Angersdorf gesichtet worden

Halle/Saalekreis/MZ. - Zu einem Einsatz der besonderen Art sind Beamte des Polizeireviers Anhalt-Bitterfeld am Donnerstagmorgen gerufen worden.

Im Zörbiger Ortsteil Stumsdorf war ein freilaufender Nandu gesichtet worden, den die Polizei dann gemeinsam mit hinzugezogenen Mitarbeitern des Tierparks Köthen und des städtischen Ordnungsamtes eingefangen und in den Tierpark gebracht hat, wo er nun artgerecht untergebracht ist.

Vermutlich handelt es sich um jenen Nandu, der in den vergangenen Wochen immer wieder in der Grenzregion des nördlichen Saalekreises, des Salzlandkreises und Anhalt-Bittefeld in freier Wildbahn gesichtet wurde. Der außerdem vergangenes Wochenende nahe Löbejün über die A14 gelaufen sein soll und Tags darauf im Jagdrevier von Siegfried Schwarz kurz vor der Ortslage Kösseln auftauchte.

Nun unter anderen Nandus im Köthener Tierpark

Schwarz sagte später der MZ, der Nandu sei sogar ein Stück weit auf ihn zugelaufen und habe sich beim Fressen auf dem Feld nicht weiter stören lassen. Weshalb der Jäger davon ausging, dass der Großvogel bereits an Menschen gewöhnt ist.

In Zörbig endete nun der Streifzug des Nandus durchs Grenzgebiet. Die Entscheidung, ihn nicht länger in der Wildnis zu belassen, ist laut Tierparkleiter Michael Engelmann letztlich im Rahmen der Gefahrenabwehr getroffen worden.

Außerdem gibt es im Köthener Tierpark bereits fünf Nandus, und ein Nanduhahn brütet dort aktuell 30 Eier aus. Das ist bei den Nandus nämlich Männersache.

Keine freilebenden Nandus in Sachsen-Anhalt

Engelmann sagt auch, dass es etwa in Mecklenburg-Vorpommern rund 500 freilebende Nandus gibt, nicht aber in Sachsen-Anhalt. Wenngleich „die hier super klar kommen“.

Beim nun nicht mehr wilden Nandu handelt es sich übrigens um eine Henne. Und sie hat sich laut Engelmann sofort gut eingelebt im Tierpark und ist bereits mit einem Männchen auf Tuchfühlung gegangen. Im Tierpark Köthen könnte es bald also noch weiteren Nandunachwuchs geben.

Unterdessen hat MZ-Leserin Juritta Leßmann in der vergangenen Woche einen Pfau in Angersdorf entdeckt. Die Hallenserin war mit ihrem Fahrrad auf dem Weg zum Angersdorfer Baumarkt unterwegs und hat den Vogel kurz hinter der S-Bahndurchfahrt plötzlich gesehen. „Ich habe mich gefragt, wo dieses schöne Exemplar hergekommen ist“, sagt Leßmann. Sie habe sogleich das Ordnungsamt informiert, damit der Besitzer des Tieres gefunden werden kann.