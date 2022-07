Wieder Streiks bei der Havag in Halle angekündigt

Am Freitag stehen Busse und Bahnen still: Die Gewerkschaft Ver.di hat erneut zum Warnstreik aufgerufen.

Halle (Saale)/MZ - Die Gewerkschaft Ver.di ruft im Tarifstreit mit den Arbeitgebern wieder zum Warnstreik im Nahverkehr auf. Am Freitag sei in den Morgenstunden mit erheblichen Einschränkungen bei Bus und Bahn zu rechnen, teilt die Hallesche Verkehrs-AG (Havag) mit. Es sei davon auszugehen, dass alle Linien und auch der Schülerverkehr betroffen sind. Eltern wird geraten, sich um eine alternative Beförderung ihrer Kinder zur Schule zu bemühen. Die Havag werde sich bemühen, den Linienbetrieb nach dem Streik so schnell wie möglich wieder aufzunehmen. Weitere Informationen auf der Internetseite des städtischen Nahverkehrsunternehmens.