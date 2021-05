Wieder mehr Neuinfektionen – Inzidenz weiter rückläufig

Halle (Saale) - In Halle sind 18 Neuinfektionen mit dem Corona-Virus bekannt geworden, sieben mehr als am Sonnabend. Damit stieg die Zahl der Infizierten auf 642, wie die Stadtverwaltung am Sonntag mitteilte. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist indes weiter rückläufig. Der Ansteckungswert fiel um 5,03 Prozentpunkte auf 74,57. Solange er nicht an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unter 100 liegt, gelten die Regelungen der Bundesnotbremse jedoch weiter, betont die Stadt.

In halleschen Krankenhäusern wurden am Sonntag noch 69 Corona-Patienten behandelt, 27 davon auf Intensivstationen. Indes sind am Sonnabend 812 Menschen gegen das Virus geimpft worden. Die Quote bei den Erstimpfungen liegt nach Angaben der Stadt jetzt bei 39,8 Prozent. (mz)