Menschenmassen, kostümierte Personen und ein Oberbürgermeister: Die Leipziger Buchmesse zieht wieder Tausende Besucher an. Was gibt es dort von und für Halle zu entdecken?

Halle/Leipzig/MZ. - Es ist ein langer Weg, bis man in Halle 5 der Leipziger Buchmesse angekommen ist. Unterwegs trifft man schon fast mehr kostümierte Besucher als Personen in Straßenkleidung und ein jedes Auge kann in begeisterte, interessierte oder überwältigte Gesichter blicken. Aufmerksame Augenpaare erblicken aber zwischen all den Ständen das Kuriosum der Messe: ein Stand, der keinem Verlag gewidmet ist, sondern einer Stadt. Die sogenannte Halle-Lounge – nicht unweit von zwei Verlagen Sachsen-Anhalts und einem Verlag für erotische Literatur. Doch was hat es damit auf sich?