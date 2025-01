In Essen traten die Hallenser mit dem letzten Aufgebot und nur 13 Spielern an. Wie sich der sonst unscheinbare Thomas Gauch dabei hervortat.

Wie Verteidiger Gauch die Bulls in Essen rettete

Halle/MZ - Der Busfahrer spielt im Tor, der Zeugwart in der Abwehr und der Trainer im Sturm: Wenn eine Mannschaft im Sport unter großem Personalnotstand leidet, ist dieser Witz oft nicht weit. Auch die Situation der Saale Bulls in der Eishockey-Oberliga am Sonntagabend bot Anlass für Galgenhumor. Die Hallenser reisten ersatzgeschwächt mit lediglich 13 Spielern zu den Moskitos Essen.