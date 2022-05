Wie sich die Stimmung in Läden in Halle schlagartig geändert hat

Eine Frau schaut am Boulevard in die Auslage: Der Zugang zu den Geschäften ist seit Freitag auch für Umgeimpfte wieder möglich.

Halle (Saale)/MZ - Beate Fleischer hat den roten Teppich ausgerollt. Dort, wo am Vortag noch ein Bistrotisch als improvisierte Kontrollstation für Impfzertifikate stand, begrüßt am Freitagmorgen der rote Läufer die Kundschaft des „Dessous am Alten Markt“ in der Schmeerstraße.