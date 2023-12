Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ - Die Zuschauer auf den Rängen tobten, unten auf dem Eis fielen sich die Spieler in die Arme oder rissen selbige in die Höhe. Als am Sonntagabend die Schlusssirene im Eisdom zu Halle ertönte, war der Jubel bei den Saale Bulls über diesen hart erkämpften 5:3-Heimerfolg in der Eishockey-Oberliga gegen Tabellenführer Hannover Scorpions fast grenzenlos, eine große Party mit den Fans war angesagt.