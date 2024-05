Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ. - Hallenser werden dieses Ereignis nie vergessen: Am Morgen des 11. September 1996 wackelten in den Wohnungen der Stadt die Wände, klirrten Fensterscheiben, stürzten Bücher aus Regalen. Die Erde in und um Halle bebte – in der rund 18 Kilometer entfernten Grube Teutschenthal waren damals riesige Hohlräume eingebrochen. Tote waren bei dem Unglück, das über 100 Kilometer weit zu spüren war und ein lokales Erdbeben der Stärke 4,8 der Richterskala ausgelöst hatte, nicht zu beklagen. Doch der Gebirgsschlag – übrigens nicht der einzige in der über 80-jährigen Geschichte der Grube, in der bis 1982 Kalisalz gefördert wurde – hat sich ins Gedächtnis der Region eingebrannt.