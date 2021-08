Wie eine Hallenserin auf dem dritten Bildungsweg zu ihrem Traumberuf Konditorin fand

Halle (Saale)/MZ - „Ich wusste immer, was ich allen Freunden zum Geburtstag schenke: Torte“, sagt Annelie Dorn, Inhaberin der Konditorei Nobelsüß am Hallmarkt. Seit ihre Mutter, von der sie auch ihre kreative Energie hat, ihr ein Torten-Starterset schenkte, ist die Hallenserin leidenschaftliche Feinbäckerin: „Ich kann wirklich sagen: Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht.“ Doch der Weg, der sie schließlich zur eigenen Konditorei führte, war lang.

Hallenserin fand auf dem dritten Bildungsweg zu ihrem Traumberuf Konditorin

Ihr berufliche Laufbahn begann mit einer Ausbildung zur Rechtsanwaltsfachangestellten. Weil sie sich nach mehr Verantwortung und Kreativität im Job sehnte, schloss sie nach einigen Jahren Berufspraxis ein Soziologiestudium an. Nach ihrem Diplomabschluss fand Dorn, mittlerweile alleinerziehende Mutter, aber keine Stelle in dem Feld. „Ich hätte gerne etwas mit Statistik gemacht, am liebsten im statistischen Landesamt“, sagt sie. Als das nichts wurde, arbeitete sie weiter als Fachangestellte in einer Kanzlei. Aber sie wollte mehr.

Als ihr Sohn volljährig war und sich die Leidenschaft für die Feinbäckerei verfestigt hatte, wagte Dorn den Schritt zu einem neuen beruflichen Anlauf. „Ich habe noch einmal in Halle eine Lehre zur Konditorin gemacht“, erzählt sie. Den Meisterlehrgang schloss sie direkt an, absolvierte ihn trotz pandemischer Schwierigkeiten.

„Viele Kunden sind ganz überrascht, dass zum Beispiel Buttercreme auch richtig gut schmecken kann“

Ohne Zeit zu verlieren, eröffnete die frisch gebackene Meisterin ihre Konditorei Nobelsüß. Ihr Anspruch an ihre Backkunst: „Es muss so gut schmecken wie es aussieht - mindestens.“ Viele Leute hätten nämlich vor allem Erfahrungen mit Industrietorten gemacht, die zwar schick aussehen, aber oft zu süß, zu sahnig und zu schwer sind. „Viele Kunden sind ganz überrascht, dass zum Beispiel Buttercreme auch richtig gut schmecken kann“, sagt Dorn. Das Geschäft ist gut angelaufen, das Auftragsbuch gut gefüllt. „Wer eine Torte bestellen möchte, sollte sich so bald wie möglich melden“, rät Dorn.