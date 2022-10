Der Volkspark in Halle soll eine Zukunft haben. Für das traditionsreiche Gebäudeensemble in der nördlichen Innenstadt hat ein Verein jetzt ein umfassendes Sanierungs- und Nutzungskonzept vorgelegt. Was konkret geplant ist.

Halle (Saale)/MZ - Mit kaum einem anderen Gebäude der Stadt verbinden Hallenser solch besondere Erinnerungen wie mit dem Volkspark - Erinnerungen aus der Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung ebenso wie ganz persönliche aus der Gegenwart.

1907 eröffnet, gehört das im Jugendstil erbaute Gebäudeensemble mit seiner wechselvollen Geschichte zu den bedeutendsten Bauten der Stadt. Vom Landesamt für Denkmalpflege hat es den Status „Denkmal von nationaler Bedeutung“ zuerkannt bekommen.

Konzept für Zukunft des Volksparks in Halle liegt vor

Der Volkspark hat aber nicht nur eine lange Geschichte, sondern soll dank des Engagements des gleichnamigen Vereins auch eine Zukunft haben. Dafür liegt jetzt ein Konzept vor, das Vereinsvorsitzende Ingrid Häußler gemeinsam mit den Vereinsmitgliedern Claudia Cappeller und Christine Fuhrmann vorgestellt hat. Man habe über eine Ausschreibung die Berliner Agentur UP 19 gewinnen können, die zusammen mit dem Verein und zahlreichen Akteuren der Stadt, mit Bürgern und Vereinen in mehreren Zukunftswerkstätten zwischen September 2021 und April ein integratives Entwicklungskonzept erarbeitet habe, so Vereinschefin Ingrid Häußler.

Kernpunkt ist die ab 2023 schrittweise energetische und denkmalgerechte Sanierung des Volksparks, der zu einem Ort der Begegnung der Stadtgesellschaft ausgebaut werden soll. Konnte bisher durch eine Teilsanierung der Volkspark seit der Übernahme durch den Verein in 2010 zunächst baulich gesichert und sowohl mit zahlreichen Veranstaltungen als auch mit der Einmietung von Nutzern schon erfolgreich wiederbelebt werden, sollen nun Gebäude und Außenanlagen innerhalb von sieben Jahren saniert werden.

Behutsam, wie die Vereinsmitglieder betonen, denn „Charme und Eigenart des einmaligen Ensembles sollen erhalten bleiben“, so Claudia Cappeller. Es gehe nicht um eine Luxussanierung, sondern um die Zukunftsfähigkeit des Volksparks, der als Begegnungsort allen Bürgern offen stehen solle - im besten Sinne eines Volkshauses, wie es vor mehr als 110 Jahren angedacht worden war, erklärt Ingrid Häußler.

"Volkspark liegt strategisch günstig am Saaleradweg“

Im Konzept sind Ideen für die Raumgestaltung in Erd- und Obergeschoss ebenso festgehalten wie eine mögliche Nutzung des einstigen Bierkellers samt ehemaliger Kegelbahn als Vereins- oder Musikräume oder als Jazzkeller. Ein kleines Café sowie eine Fahrradwerkstatt seien ebenso vorgesehen wie Bed & Breakfast-Unterkünfte für Radfahrer. Schließlich, so Ingrid Häußler, „liegt der Volkspark strategisch günstig am Saaleradweg“. In Konkurrenz sehe man sich nicht, vielmehr als Ergänzung zu anderen Angeboten wie zum Beispiel des Peißnitzhauses, dessen Vertreter selbst an einer der Zukunftswerkstätten teilgenommen hätten.

Rund sieben Millionen Euro sind für die Sanierung des Ensembles mit Hauptgebäude, Turnhalle und Garten- und Terrassenanlagen veranschlagt. „Vom Bund haben wir 2020 die Zusage über 3,55 Millionen Euro erhalten“, so Ingrid Häußler. Die werden erst dann ausgereicht, wenn die restlichen 50 Prozent gesichert sind. Im Mai wurden dem Verein vom Land 25 Prozent der Gesamtsumme zugesagt, somit sind 75 Prozent der Finanzierung gesichert.