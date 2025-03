Der Esel, der in dieser Woche im Gläsernen Büro der MZ im Hauptbahnhof Halle steht und regelmäßig seine Runden durch die Bahnhofshalle dreht, erregt eine Menge Aufmerksamkeit. Was steckt dahinter?

Halle/MZ. - Mal stolziert er über die Bühne des Neuen Theaters, mal verweilt er im Haupthaus der Volksbank Halle, und mal bringt er – wie in dieser Woche – Jung und Alt im Hauptbahnhof zum Staunen, aber immer steht er dabei auf Rosen: ein Esel auf vier Rädern. Doch was hat dieser aufmerksamkeitserregende Vierbeiner – sonst Kulisse im nt –mit ehrenamtlicher Arbeit in Halle zu tun?