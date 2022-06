Wie die Volksbank Halle durch das zweite Corona-Jahr gekommen ist und auf die Zukunft blickt

Mitten in Halle: der Sitz der Volksbank in der Wilhelm-Külz-Straße

Halle (Saale)/MZ - Rund eine Milliarde Euro hatten Kunden im vergangenen Jahr bei der Volksbank Halle angelegt. Das sei ein Plus von 5,4 Prozent, konnte der Vorstand am Mittwoch bei der jährlichen Vertreterversammlung in der halleschen Georg-Friedrich-Händel-Halle berichten. Trotz Corona und eines konjunkturellen Einbruchs im letzten Quartal 2021 blicke die Bank auf ein gutes und erfolgreiches Geschäftsjahr zurück. Die Vertreter stellten den Jahresbericht fest und entlasteten Vorstand und Aufsichtsrat einstimmig. Ebenfalls einstimmig wurden Marco Thiele aus der Region Halle sowie Jörg Rolle und Bernd Günther aus der Region Bad Bibra-Querfurt für die nächsten drei Jahre wieder in den Aufsichtsrat der Volksbank gewählt.