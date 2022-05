Wie die Retter der DLRG in Halle für den Ernstfall trainieren

Tauchertraining der DLRG am Heidesee in Halle.

Halle (Saale)/MZ - Nancy Böttcher sitzt am Ufer des Heidesees und atmet tief durch. „Es ist anstrengend, die Leine hinter sich herzuziehen“, sagt die 24-Jährige. Die junge Frau ist Taucherin bei der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG). Das Tagebaurestloch in Nietleben ist einer der Trainingsstützpunkte der Lebensretter im südlichen Sachsen-Anhalt. Hier trainieren die Helfer für den Sommer, für Einsätze an Seen und Flüssen, Hilfeleistungen in Freibädern. Etwa 700 Mitglieder hat die DLRG in Halle und dem Saalekreis.