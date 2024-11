Halle (Saale)/MZ. - Ob die Bundesparteispitzen von CDU und SPD vielleicht an Halle gedacht haben, als sie den 23. Februar als Termin für die Neuwahl des Bundestags vorgeschlagen haben? Wohl kaum. Aber die Entscheidung hat mit Sicherheit Auswirkungen auf die Stadt. An dem Tag würde in Halle nämlich die wahrscheinlich notwendige Oberbürgermeister-Stichwahl stattfinden. Halle steht ein doppelter Wahlkampf bevor. Die Kampagnen der einzelnen OB-Kandidaten sind unterschiedlich weit. Während einige ihre Bewerbung noch gar nicht bei der Stadt eingereicht haben, bringen sich andere bereits großformatig in Stellung. SPD und CDU nutzen dabei ein kleines rechtliches Wahlwerbeschlupfloch. Werden parteilose Kandidaten benachteiligt?

