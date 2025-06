Bevor am Freitag das Trotzburgfest auf dem Giebichenstein beginnen kann, muss alles auf über 22 Meter Höhe transportiert werden. Welcher Aufwand dafür nötig ist.

Boxen, Beleuchtung, Bühne: Alles, was für das Trotzburgfest auf dem Giebichenstein gebraucht wird, muss per Lift nach oben befördert werden.

Halle (Saale)/MZ. - Wie oft Henry Zimmermann an diesem Vormittag den Schalter gedrückt hat, um den Lift an der Mauer der Unterburg zur Oberburg Giebichenstein in Bewegung zu setzen, hat er nicht gezählt. Aber geschätzt: „Es müssen weit mehr als 100 Fahrten gewesen sein“, sagt Zimmermann.