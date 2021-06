Wetterfrosch Jörg Kachelmann baut Messstation im Kleingarten am Fuchsberg

Bekannter Wettermann Jörg Kachelmann baut eine Wetterstation in einem Kleingarten am Fuchsberg.

Halle (Saale) - Franz Ruch

Der bekannte Wetterfrosch Jörg Kachelmann baut eine neue Wetterstation in Halle auf und hat sich dafür in einer Kleingartenanlage eingemietet. Bei den Gartenfreunden "Am Fuchsberg" in der Parzelle mit der Nummer 300 wurden am vergangenen Freitag die ersten Messgeräte in Betrieb genommen, sagt Vereinsvorsitzender Uwe Hödicke.

Temperaturwerte im Zehn-Minuten-Takt: Wetterfrosch Kachelmann weiht Messstation am Fuchsberg ein

Im Moment ist in Kachelmanns kleiner Parzelle noch nicht viel zu sehen. Ein Messgerät auf einem Holzpfahl ist "der agrarmeteorologische Teil unserer neuen Station", schreibt Kachelmann auf Twitter. Schon jetzt liefert die Station Temperaturwerte im Zehn-Minuten-Takt. Diese sind im Internet abrufbar auf Kachelmannwetter.com.

Laut Vereinsvorsitzendem Hödicke sollen jetzt sukzessive weitere Messinstrumente kommen. Am kommenden Montag, 5. Juli, soll ein zehn Meter hoher Windmesser aufgestellt werden. Dann soll Kachelmann auch wieder persönlich vor Ort sein.

Für Kachelmann gelten gleiche Regeln wie für alle anderen Pächter

Der Kontakt zur Gartenanlage sei laut Hödicke über private Kontakte zustande gekommen. Kachelmann habe nach einem geeigneten Standort für eine neue Wetterstation gesucht, nach dem die vorhandene in Trotha nicht mehr ordnungsgemäß funktioniere. Für Kachelmann würden indes die gleichen Regeln wie für alle anderen Pächter auch gelten: 195 Euro jährlich Pacht für die Parzelle und die Pflicht zum regelmäßigen Rasenmähen.

Uwe Hödicke mache sich aber keine Sorgen, dass der durch Funk und Fernsehen bekannte Meteorologe seinen Pächterpflichten nachkommt: "Kachelmann ist ein ganz lockerer Typ. Der packt mit an und legt sich auch mal in den Dreck, wenn es sein muss. Er hat gleich von Anfang an gesagt, dass er nicht besser behandelt werden will, als alle anderen auch." (mz)