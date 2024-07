In den Freiwilligen Feuerwehren der Stadt rumort es. Sie wollen helfen, wenn sie gebraucht werden, aber seit Wochen werden sie kaum noch alarmiert. Die Stadt erklärt die Taktik dahinter.

Werden die Freiwilligen Wehren in Halle nicht mehr gebraucht?

Blick auf die Hauptfeuerwache in Halle-Neustadt. Von dort aus werden alle Einsätze im Stadtgebiet koordiniert.

Halle (Saale)/MZ. - Manchmal ist es bei der Feuerwehr wie bei einer Fußballmannschaft: Sitzen gut ausgebildete und spielbereite Akteure ohne Einsatz auf der Ersatzbank, kommt Unmut auf. Und in einigen Freiwilligen Feuerwehren der Stadt rumort es kräftig. Nach MZ-Informationen fühlen sich viele ehrenamtliche Feuerwehrleute übergangen. Sie wollen ihren Job machen und helfen, aber es werden seit einigen Wochen fast nur die Berufswehren alarmiert. Die Freiwilligen schauen häufig in die Röhre – so ihr Eindruck. Die Stadtverwaltung stellt die Situation anders dar. Auf MZ-Anfrage erklärt die Stadt ihre Einsatztaktik.