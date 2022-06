Verlosung: Wer will Konzertkarten für Fury in the Slaughterhouse und Dritte Wahl gewinnen?

ARCHIV - Fury in the Slaughterhouse zählten in den 1990er Jahren zu den erfolgreichsten deutschen Bands.

Halle (Saale)/MZ/ahe - Mit zwei Konzerten wird am Wochenende der Kultursommer auf der Peißnitz fortgesetzt. Am Freitag, 10. September, spielen Fury in the Slaughterhouse und am Sonnabend, 11. September, treten Dritte Wahl auf.