Waren dem Beschuldigten spielende Kinder an der ohnehin schon lauten Magistrale zu laut?

Messerattacke in Halle-Neustadt

Halle (Saale)/MZ - Am Morgen nach der Messerattacke mit drei Verletzten steht Rasul vor dem Eingang zu dem Elfgeschosser an der Magistrale in Halle-Neustadt. Auf dem Fußweg sind noch die Blutspritzer zu sehen. Rasul schüttelt den Kopf. Der Tatverdächtige ist wieder frei.