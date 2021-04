Wer muss zu Hause bleiben, wer nicht?

Der August-Bebel-Platz in Halle ist in den Abendsstunden ein beliebter Treffpunkt für Jugendliche. Während der Ausgangssperre muss er leer bleiben.

Halle (Saale) - Die Ausgangssperre gilt wieder in Halle: Weil hier die Inzidenzwerte fünf Tage in Folge die 200er-Marke geknackt haben, dürfen die Einwohner ab diesem Dienstag ihre Wohnung abends und nachts nur noch aus „gewichtigen Gründen“ verlassen. Das hat die Stadtverwaltung am Montag bekannt gegeben. Zuletzt hatte es Anfang April in Halle eine solche Ausgangssperre gegeben.

Ausnahme zu Ausgangssperre in Halle mit „gewichtigen Gründen“

Die Ausgangssperre gilt laut Erlass nunmehr zwischen 21 Uhr abends und 5 Uhr früh am Folgetag. Für Personen mit Wohnsitz in Halle gilt: Sie dürfen in dieser Zeit ihre Wohnung (oder ihr Grundstück) nur verlassen, wenn es absolut nicht anders geht - aus medizinischer Sicht etwa. Und auch für Besucher, die von auswärts kommen, gibt es keine Ausnahme. Liegen die besagten „gewichtigen Gründe“ nicht vor, müssen sie die Stadt sofort verlassen. Und wer sich auf der Durchreise befindet, kann während der Sperrzeit keinen Zwischenstopp einlegen.

Doch was genau sind „gewichtige Gründe“? Die hat die Stadtverwaltung in ihrer Änderung zur aktuellen Eindämmungsverordnung aufgeführt. Zu den „gewichtigen Gründen“ zählt unter anderem auch das Gassigehen mit dem Hund. Allerdings darf nur eine Person aus dem Haushalt zur gleichen Zeit ein Tier ausführen. Auch der Besuch von Ehepartnern, Lebenspartnern und Verwandten in gerader Linie ist gestattet.

Ausnahme: Sorgerecht, Pflege und Beruf oder Ehrenamt im Gesundheitswesen

Zu Letzteren zählen also zum Beispiel Vater und Sohn oder Großmutter und Enkel. Geschwister oder etwa Tanten und Nichten dürfen sich nicht besuchen. Das Sorge- und Umgangsrecht für getrennt lebende Paare bleibt von der Ausgangssperre unberührt. Ebenso dürfen unterstützungsbedürftige Personen und Minderjährige begleitet werden.

Die Ausgangssperre gilt außerdem nicht für Personen, die in dieser Zeit beruflich oder ehrenamtlich die Versorgung in Einrichtungen des Gesundheits- oder Sozialwesens sicherstellen oder an Einsätzen von Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungsdienst beteiligt sind. Auch wer während der Sperrzeit medizinische, therapeutische oder tierärztliche Hilfe benötigt, kann diese weiter in Anspruch nehmen.

Arbeitgeberbescheinigung sollte bei Kontrollen vorgezeigt werden

Eine Ausnahme gilt auch für die Palliativversorgung, also die Begleitung Sterbender. Zudem dürfen Veranstaltungen besucht werden, die gemäß der Eindämmungsverordnung erlaubt oder genehmigt sind. Ferner behält sich die Stadt durch den Passus „ähnliche gewichtige und unabweisbare Gründe“ vor, im Einzelfall Ausnahmen zu gestatten.

In jedem Fall müssen aber Personen, die zur Sperrzeit von Polizei oder Sicherheitsbehörden außerhalb ihrer Wohnung kontrolliert werden, glaubhaft machen, dass für sie eine der Ausnahmen zutrifft. Dafür sollte im besten Fall etwas Schriftliches vorgelegt werden: „Eine Glaubhaftmachung kann insbesondere durch Vorlage einer Arbeitgeberbescheinigung, eines Betriebs- oder Dienstausweises oder durch mitgeführte Ausweisdokumente erfolgen“, heißt es in dem Erlass. Allerdings plane die Polizei in Halle keine zusätzlichen Kontrollen bei nächtlichen Ausgangsbeschränkungen. Es werde Amtshilfe geleistet wie bisher, so die Polizeiinspektion. (mz/Franz Ruch)