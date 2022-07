Wer hinter drei Bränden in Halle-Büschdorf stecken soll

Halle (Saale)/MZ - Rund ein Jahr nach einer Brandserie in Büschdorf wird nun den drei mutmaßlichen Tätern vor dem Landgericht Halle der Prozess gemacht. Angeklagt sind sie wegen dreier Brandstiftungen. Die Angeklagten B. (24) und K. (19) sollen nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft in der Nacht zum 30. Mai 2021 gegen 1 Uhr im Büschdorfer Himbeerweg versucht haben, mittels einer brennbaren Flüssigkeit eine Garage in Brand zu setzen. Deren Besitzer war damals durch Verpuffungsgeräusche aufgeweckt worden und konnte das Feuer noch in der Entstehung selbst löschen, bevor es auf das Wohnhaus übergegriffen hat. Nur zwei Tage später, in der Nacht zum 1. Juni gegen 3.15 Uhr, kamen laut Anklage diesmal alle drei Angeklagten erneut zu der Garage und versuchten, auf die gleiche Weise wie bereits zuvor erneut die Garage anzuzünden. Auch dieses Feuer bemerkte der Eigentümer und konnte es löschen, bevor größerer Schaden entstand. Nur einen Tag später, am 2. Juni gegen 3.05 Uhr, sollen alle drei Angeklagten am Dorfplatz Büschdorf eine andere Garage in Brand gesteckt haben. Dieses Feuer ist nicht so glimpflich ausgegangen wie die beiden Brände zuvor. Es breitete sich auf das ganze Gebäude aus und richtete einen Millionenschaden an.

