Während der Spielzeitpause bekommt die Hauptbühne der Oper einen neuen Boden. Was noch in dem Theaterhaus über den Sommer geschieht.

Halle/MZ. - Wenn in den Theatern Spielzeitpause ist, die Künstler im Urlaub sind, weder Vorstellungen noch Proben stattfinden, dann verwandelt sich Jahr für Jahr das Opernhaus in eine Großbaustelle. „Das ist unsere Zeit, in der wir störungsfrei arbeiten können“ sagt Mirko Scharsig, der Leiter der Haus- und Bühnentechnik der Bühnen Halle. Er fügt hinzu, dass das Wort störungsfrei auf die Künstler bezogen ist, denn während einer Spielzeit müssen Wartungs- und Bauarbeiten immer an den Proben- und Spielbetrieb angepasst werden. „Sechs Wochen lang können in der Spielzeitpause mit viel Energie alle meist schon lang geplanten Dinge umgesetzt werden. Und viele ungeplante, die sich im Laufe der Arbeiten noch ergeben, denn unsere Theater sind alte Häuser. Und die sind anfällig“, so Uta van den Broek Geschäftsführerin der Theater, Oper und Orchester GmbH Halle.