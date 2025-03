Was die Stadtverwaltung für die August-Bebel-Straße in Halle plant, ist jetzt Thema im Stadtrat. Welche Kritik die AfD äuert.

Weniger Parkplätze – mehr Grün? In der August-Bebel-Straße bahnen sich Veränderungen an.

Parken in Halle

In der August-Bebel-Straße sollen Parkplätze wegfallen und Bäume gepflanzt werden.

Halle/MZ. - Mit mehr Straßengrün will die Stadtverwaltung ein besseres Klima in der Stadt schaffen. Konkret geht es im Moment um die August-Bebel-Straße, in deren nördlichen Teil elf Hopfenbuchen gepflanzt werden sollen.