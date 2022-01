Weniger Neuinfektionen in Halle als vor einer Woche

Halle (Saale)/MZ - Das Corona-Infektionsgeschehen steigt in Halle nur noch langsam an. Am Freitag meldete das Gesundheitsamt 112 Neuinfektionen, das sind 27 weniger als noch am Freitag vor einer Woche. Auch die Zahl der Covid-19-Patienten in den Krankenhäusern nimmt ab. Aktuell werden noch 109 Menschen behandelt, das sind zehn weniger als noch am Donnerstag. Auch die Zahl der Intensivpatienten hat um vier abgenommen, es sind nun noch 35. Ein neuer Todesfall ist nicht registriert worden.

Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner beträgt 315,46. Insgesamt sind in Halle aktuell 1.671 Infizierte Personen gemeldet.

Auch am 6. Januar, dem Feiertag, wurde in Halle weiter geimpft. Die Stadt zählt insgesamt 878 Spritzen, 661 davon Booster. Die Impfquote der Drittimpfungen beträgt nun 41,9 Prozent bezogen auf die Gesamtbevölkerung in Halle. Die Stadt setzt seit dem 22. Dezember die neue Empfehlung der Ständigen Impfkommission STIKO um. Auffrischungsimpfungen sind nun möglich für alle Personen über 18 Jahre, deren Grundimmunisierung mindestens drei Monate zurückliegt. Personen, die mit Johnson&Johnson geimpft wurden, sollten bereits nach vier Wochen erneut geimpft werden, da der Impfschutz bei diesem Vakzin geringer ist.