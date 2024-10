In wenigen Monaten zur Marktreife: Der Impfstoffhersteller Verovaccines mit Sitz auf dem Weinbergcampus hat ein neuartiges Serum gegen die Blauzungenkrankheit entwickelt.

Forschung in Sachsen-Anhalt

Laborbesuch: Sven-Erik Behrens, Hanjo Hennemann, Ulrike Diesterbec und Tina Hoppe von Verovaccines erläutern der Europa-Abgeordneten Anna Cavazzini (von rechts), was den neuen Impfstoff besonders macht.

Halle (Saale)/MZ. - Im Oktober 2023 liefen die ersten Nachrichten: Die für Rinder und Schafe gefährliche Blauzungenkrankheit begann sich in den Niederlanden auszubreiten. Einerseits wissend, dass Viren an Ländergrenzen nicht Halt machen, und sich andererseits seiner Expertise in diesen Fragen bewusst, fällte das hallesche Start-up-Unternehmen Verovaccines eine Entscheidung. Die, einen neuartigen virusfreien Impfstoff zu entwickeln, mit denen sich die Tiere immunisieren lassen würden. Inzwischen ist er zum Patent angemeldet und marktreif, Ende des Jahres erwarten die Forscher die Zulassung. Dann könnte die Produktion beginnen, die ein großer Pharmahersteller übernehmen wird.