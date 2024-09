Schulmesse am Samstag in Halle

Halle (Saale)/MZ - Die weiterführenden Schule in Halle präsentieren sich am Samstag, 21. September, von 10 bis 15 Uhr bei der halleschen Schulmesse. Eltern und ihre Kinder haben Gelegenheit, sich einen Überblick zu verschaffen und Nachfragen zu stellen.

An der Schulmesse, die vom Stadtelternrat veranstaltet wird, nehmen acht Gymnasien, sieben Gesamtschulen, zwei Sekundarschulen, eine Gemeinschaftsschule, zwei Förderschulen sowie eine Berufsbildende Schule teil.

Der Stadtelternrat will mit diesem Angebot Eltern bei der wichtigen Entscheidung unterstützen, auf welche Schule ihr Kind einmal wechseln soll. Denn die Angebotsvielfalt der weiterführenden Schulen in Halle ist groß. Die Schulmesse bietet dabei „einen ersten Überblick über Profile und Konzepte“, sagt der Stadtelternratsvorsitzende Thomas Senger.

Unterstützung für Eltern mit Migrationshintergrund

Aufgeteilt sei die Messe entsprechend der Lage der Schulen im Norden, Osten, Süden und Westen der Stadt. Bei den traditionell von den Schulen selbst durchgeführten Tagen der offenen Tür könne der erste Eindruck dann weiter vertieft werden.

Erstmals findet die Schulmesse in diesem Jahr in der Carpe Diem Schule statt, der Förderschule für Körperbehinderte in der Murmansker Straße 16. Und sie erstreckt sich dort über gleich drei Etagen. Speziell für Eltern mit Migrationshintergrund und Sprachbarrieren hat der Stadtelternrat Unterstützung organisiert.

Durch die Kooperation mit der Havag können Familien mit maximal vier Personen an diesem Tag in der Zeit von 8 bis 17 Uhr kostenlos mit Bussen und Bahnen der Havag in der Tarifzone 210 zur Schulmesse und wieder zurückfahren. Die über 4.000 versendeten Einladungsschreiben dienen dabei als Ticket, teilt der Stadtelternrat mit. Auch weil die Schulmesse so groß ist, wird empfohlen, mindestens eine Stunde vor Ende der Veranstaltung vorbeizuschauen. Der Eintritt ist kostenfrei.