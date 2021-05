Welche Regeln und ungeschriebenen Gesetze beim Plakatieren in Halle gelten

Der Wahlkampf zur Landtagswahl geht langsam in die heiße Phase. Wahlwerbung säumen viele Straßen in der Stadt. Warum sich eine Partei sich bei der Schlacht ums Schild benachteiligt fühlt.

Nicht immer bleibt Wahlwerbung am Straßenrand so unversehrt wie hier am Wasserturm.

Halle (Saale) - Beschmiert, zerrissen oder auf dem Boden liegend, Wahlplakate sieht man in Halle selten unversehrt. Dabei sind die Poster in der Regel Eigentum der jeweiligen Partei und Beschmieren oder Herunterreißen ist Sachbeschädigung. Laut Polizeisprecher Ralf Karlstedt wurden seit Beginn des Landtagswahlkampfes vor zwei Wochen mehr als 20 Fälle der Polizei gemeldet. Immerhin eine tatverdächtige Person wurde bislang ermittelt. Die meisten beschädigten Wahlplakate dürften der Polizei jedoch gar nicht erst bekannt werden, denn häufig verzichten Parteien auf eine Anzeige.

Zerstörte Wahlplakate in Halle: AfD fühlt sich benachteiligt

Geregelt wird die Wahlwerbung in Halle mit der Sondernutzungssatzung. Dort ist neben dem Zeitraum (sechs Wochen vor und zwei Wochen nach der Wahl) zum Beispiel festgelegt, dass alle Plakate mindestens 2,5 Meter über dem Boden hängen müssen, dass zu Kreuzungen mindestens fünf Meter Abstand eingehalten werden muss und dass keine Verkehrsschilder, Brückenpfeiler oder Wegweiser genutzt werden dürfen.

Die AfD wittert jedoch Benachteiligung. „Während uns bisher kaum ein zerstörtes Plakat unserer Mitbewerber ins Auge gefallen ist, läuten in unseren Geschäftsstellen beinahe pausenlos die Telefone und Bürger berichten uns aufgebracht von der vollständigen Zerstörung unserer Plakate in ganzen Straßenzügen“, sagt AfD-Kreisvorsitzender Torsten Radtke.

Vandalismus an Plakaten kommt häufig vor

Alleine in der ersten Woche Wahlkampf habe man 134 Delikte überprüft und zur Anzeige gebracht. Radtke spricht von „Behinderung des Wahlkampfes“ und vergleicht die AfD in ihrer Situation mit Parteien in anderen Staaten, wo aus Deutschland gerne „auf jedes Vorkommnis bei Wahlen mit nicht genehmen Regierungen gezeigt wird“, im Falle der AfD aber nur mit „dröhnendem Schweigen“ reagiert werde.

Auf MZ-Nachfrage bestätigen mehrere Parteimitglieder aus unterschiedlichen politischen Spektren allerdings, dass Vandalismus auch bei ihren Plakaten häufig vorkommt. „Wir sind dankbar über jeden Hinweis und fahren auch manchmal abends noch herum und richten die Plakate wieder her“, sagt Tobias Schwab, Regionalgeschäftsführer beim CDU-Kreisverband Saalekreis. Jede Partei habe ihre eigene Taktik, wie, wo und wann sie plakatiert.

Unter Wahlkämpfern gelte ein gewisser Respekt

Die CDU hat eine Firma beauftragt, die sich um die Werbeschilder kümmert. Andere Parteien überlassen das Aufhängen der Plakate an Laternenmasten zumindest in den Wohngebietsstraßen den Wahlkampfteams. So zum Beispiel die hallesche SPD. „Je höher, desto weniger Zerstörung“, sagt Eric Eigendorf, Fraktionschef der SPD im Stadtrat. Seine Partei hebe aber extra immer noch einige Ersatzexemplare auf, damit man auf Vandalismus reagieren könne.

Laut Schwab gelte unter Wahlkämpfern ein gewisser Respekt. „Wir spielen ja alle im gleichen Spiel.“ Möchte jemand beispielsweise sein Plakat an einen Mast hängen, an dem schon ein Mitbewerber hängt, schiebt man das eigene unter das schon hängende und schiebt beide dann so hoch, dass die 2,5 Meter eingehalten werden, aber nichts beschädigt wird.

Laut Eigendorf gebe es zwar hin und wieder einen Kampf um die besten Plätze, aber der werde in der Regel von demjenigen entschieden, „der früher aufsteht“. Die SPD hat als eine der schnellsten Parteien mit der Wahlwerbung noch in den frühen Morgenstunden des ersten Wahlkampftages begonnen. Die Mühe lohne sich, sagt auch Schwab: „Wer plakatiert hat die Wahl noch lange nicht gewonnen, aber wer nicht plakatiert, hat die Wahl verloren.“ (mz)