Andreas Mücksch lädt am Heiligabend zum Krippenspiel in die Pauluskirche – eine Tradition, die es dank ihm seit 30 Jahren gibt. Was dem Kantor noch wichtig ist.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ. - In den nächsten drei Tagen wird Andreas Mücksch noch häufiger als sonst in der Kirche anzutreffen sein. Schließlich hat Mücksch, langjähriger Kantor der halleschen Pauluskirche, gerade in diesen Tagen alle Hände voll zu tun – auch wenn es in diesem Jahr eine Veränderung im traditionellen Weihnachtsfestablauf in der Kirche auf dem Hasenberg gibt.