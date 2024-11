Exklusiv vor der Vorstellung So sieht die neue Tasse für den Weihnachtsmarkt in Halle aus (Foto im Text)

Die begehrte Weihnachtsmarkttasse in Halle erscheint in diesem Jahr in einem neuen Farbton. Begleitet wird sie von einem bunten Weihnachtsmarkt mit Riesenrad und kulinarischen Angeboten.