In fünf Tagen öffnet der Weihnachtsmarkt auf dem halleschen Markt. Viel Zeit für den Aufbau bleibt den Schaustellern also nicht mehr. Die MZ hat nachgeschaut, wie die Arbeiten laufen – und was die Besucher erwartet.

Halle(Saale)/MZ. - Das erste Zeichen, dass es in Richtung Weihnachten geht, mag nicht so recht zählen. Wer in aller Welt verspürt Anfang September Weihnachtsstimmung beim Anblick von Lebkuchen und Christstollen in Supermärkten?