In Halle fahren die Straßenbahnen und Busse auch an den Feiertagen, Silvester und Neujahr. Den aktuellen Fahrplan und Änderungen ab Donnerstag, dem 21. Dezember 2023, bis Samstag, dem 6. Januar 2024, finden Sie hier.

Halle/MZ. - In Halle gelten ab dem 21. Dezember bis zum 6. Januar andere Fahrzeiten für die Straßenbahn- und Buslinien. Bis zum 3. Januar 2024 finden die im Fahrplan gekennzeichneten Fahrten im Schülerverkehr nicht statt, da Ferien sind.

Außerdem werden an Silvester und Neujahr die stationären Fahrkartenautomaten für mehrere Stunden ausgeschaltet.

HAVAG-Fahrplan für Heiligabend und Weihnachten

Heiligabend: Sonntag, der 24. Dezember

An Heiligabend gilt der Fahrplan für Sonn- und Feiertage mit durchgehendem Nachtverkehr für Straßenbahnen und Busse.

Die in den Fahrplänen gekennzeichneten Rufbusfahrten gelten bis 16 Uhr.

Für die Linien 23 und 28 werden von 17 Uhr an bis circa 20.30 Uhr einzelne Fahrten durch reguläre Busse angeboten. In dieser Zeit fährt das Move Mix Shuttle zu den bekannten Betriebszeiten im Paulusviertel und in Halle-Ost.

Erster und zweiter Weihnachtsfeiertag: Montag, 25. Dezember, und Dienstag, 26. Dezember

Am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag besteht der Fahrplan wie für Sonn- und Feiertage mit durchgehendem Nachtverkehr für Straßenbahnen und Busse.

Silvesterfahrplan für Sonntag, den 31. Dezember

Für Silvester gilt in Halle der gleiche Fahrplan wie für Sonn- und Feiertage mit Nachtverkehr für Straßenbahnen und Bussen. Um 23 Uhr wird dann der letzte Sammelanschluss für Straßenbahnen im alten Jahr durchgeführt. Bis 1.10 Uhr im neuen Jahr ist dann Betriebsruhe.

Die Buslinien 21, 22, 27, 36 und 40 fahren im neuen Jahr kurz nach der Betriebsruhe ab circa 1.00 Uhr abgestimmt zu den Straßenbahnen. Die Buslinie 27 verkehrt in dieser Zeit zusätzlich zu den Straßenbahnen ab Büschdorf und Am Steintor.

Die Straßenbahnlinien 1, 2, 7, 10 und 95 auf dem Marktplatz werden um 1.45 Uhr und 2.50 Uhr durch zusätzliche Abfahrten verstärkt.

Alle in den Fahrplänen gekennzeichneten Rufbusfahrten verkehren bis 16 Uhr. Auf den Linien 23 und 28 werden von 17 Uhr bis circa 20.30 Uhr einzelne Fahrten durch reguläre Busse angeboten. Das Move Mix Shuttle kann bis ungefähr 23 Uhr gebucht werden.

Im halleschen Osten kommt zu Silvester die Buslinie 27 nach 1 Uhr zum Einsatz. So will die HAVAG dem erhöhten Fahrgastaufkommen entgegenwirken.

Fahrpläne ab Neujahr, Montag, dem 1. Januar 2024

Am Neujahrstag 2024 gelten die gleichen Bestimmungen wie an regulären Sonn- und Feiertagen.

Ferienende und Schulbeginn, am Donnerstag, dem 4. Januar 2024

Mit Ende der Ferienzeit gelten wieder die regulären Fahrpläne mit gekennzeichneten Schülerfahrten für Halle.

Heilige Drei Könige am Samstag, dem 6. Januar 2024

Am Samstag, 6. Januar 2024, gilt der Fahrplan für Sonn- und Feiertage. Auch an Heilige Drei Könige wird es durchgehenden Nachtverkehr für Straßenbahnen und Busse geben.

Stationäre Fahrkartenautomaten sind zwischen Silvester und Neujahr ausgeschaltet

Wer eine Fahrkarte kaufen will, kann dies online über movemix und FAIRTIQ tun. Außerdem stehen allen Fahrgästen die Kartenautomaten in den Bahnen und Bussen jederzeit zur Verfügung.

Hintergrund: Im Zeitraum vom Sonntag, dem 31. Dezember, werden ab 16 Uhr die stationären Automaten an den Haltestellen ausgeschaltet. Sie werden erst am Montag, dem 1. Januar 2024, ab 9 Uhr wieder in Betrieb genommen.