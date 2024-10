Drei Monate vor Weihnachten: viele Lokale in Halle bereits ausgebucht - hier ist noch was frei

Halle (Saale)/MZ - Wer an den Weihnachtsfeiertagen in den halleschen Restaurants speisen will, sollte frühzeitig reservieren. An Heiligabend haben viele Restaurants in Halle zwar geschlossen. Am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag sind die meisten Lokale aber geöffnet.