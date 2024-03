Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi fordert höhere Löhne für die Kinomitarbeiter. Was bedeutet das für Kinogänger heute?

Wegen Streik: Cinemaxx Halle droht an diesem Freitag eingeschränkter Betrieb

Der Streik von Verdi im Cinemaxx Halle soll bis in die Nacht zu Samstag andauern.

Halle (Saale)/MZ - Die Gewerkschaft Verdi ruft die Beschäftigten des Kinokonzerns CinemaxX in Halle im Rahmen bundesweiter Tarifverhandlungen zum Warnstreik auf. Und zwar am heutigen Freitag ab 18:30 Uhr, wie die Gewerkschaft am frühen Abend mitteilte.

Demnach soll der Streik bis Samstag 1.30 Uhr dauern. Ihre Arbeit haben die Beschäftigten laut Verdi schon am Donnerstagabend niedergelegt. Der Streik könne Auswirkungen für eine erhebliche Zahl von Kinobesucherinnen und Kinobesuchern mit sich bringen, insbesondere angesichts des Starts des neuen „Dune“ Films, heißt es.

Am Freitag um 18.30 ist dann allerdings von einem Streik nichts zu sehen. Wer will, kann sich etwa ein Ticket für die abendliche Vorstellung des besagten „Dune“ Films kaufen. "Alles schick", meint die Frau am Kartenschalter.

Die Gewerkschaft kritisiert derweil, das die Einstiegslöhne der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kinos kaum höher seien als der Mindestlohn. Gefordert wird daher unter anderem ein Einstiegslohn für Servicekräfte von 14 Euro und eine Erhöhung der Ausbildungsvergütung um 150 Euro. Bisher habe Cinemaxx laut Verdi keine Bereitschaft gezeigt, angemessene Tariferhöhungen für die Beschäftigten anzubieten.