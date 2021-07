Wegen Haushaltssperre für Halle - Zuschüsse an Träger von Ferienfreizeiten bislang nicht erfolgt

Halle (Saale) - In Halle könnten die Sommerfreien für Hunderte Kinder in einer bitteren Enttäuschung enden. Wie die Stadträtinnen Beate Gellert (Hauptsache Halle) und Ute Haupt (Linke) am Dienstag im Hauptausschuss erklärten, seien Zuschüsse an die Träger von Ferienfreizeiten bislang nicht erfolgt. Laut Stadtverwaltung handele es sich dabei um Projekte im Wertumfang bis 5.000 Euro, über die in der Verwaltung selbst entschieden werde.

Man sei in Abwägung mit Blick auf den Haushalt in der Prüfung. In Halle gilt eine vom Land verordnete Haushaltssperre. Da die Zeit drängt, sicherte Bürgermeister Egbert Geier (SPD) zu, dass zum Jugendhilfeausschuss am Donnerstag eine Information vorliegen soll, welche Projekte gefördert werden.