Halle (Saale)/MZ. - Wann gibt es schon hohen Besuch bei der Einweihung einer Tankstelle? Als im Mai 2019 die erste Wasserstofftankstelle in der Region in der Selkestraße in Betrieb geht, schiebt Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) den Zapfhahn zum ersten Mal in ein Tankventil. Doch jetzt, vier Jahre später, ist der Zapfhahn endgültig zu: Die Tankstelle erfülle nicht die „die aktuellen und zukünftigen Marktanforderungen“, so der Betreiber H2 Mobility Deutschland.