Nach sechs Jahren Stillstand Wassermühle in Krosigk bekommt neues Wasserrad - klappt Vorführung zum Mühlentag?

Die Wassermühle in Krosigk ist seit 2019 außer Betrieb. Das soll sich jetzt ändern. Aktuell laufen die Arbeiten am neuen Wasserrad, das noch in dieser Woche eingesetzt werden soll. Für den Mühlentag wäre das ein Gewinn.