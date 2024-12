Halle/MZ - Als Emma Stach im Januar dieses Jahres bei den Bundesliga-Frauen des MBC unterschrieb, gab der Basketball-Klub die Lesart dieses Wechsels selbst vor: Es sei ein Transfercoup. Keine Anmaßung: Stach, 28 Jahre alt, hat schon für Topteams in Ungarn, Schweden, Griechenland und Deutschland gespielt, sie kommt auf 34 Länderspiele, war EM-Teilnehmerin. In der laufenden Saison, in der die Lions des MBC am Sonntag (16 Uhr/sporttotal.tv) in der SWH-Arena die Panthers Osnabrück empfangen, ist die vielseitige Basketballerin Topscorerin des Titelmitfavoriten. Sie kommt auf 13,9 Punkte im Schnitt.

