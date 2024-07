Halle (Saale)/MZ - „Wir sind gut gewappnet“, sagt Polizeisprecher Thomas Müller zum Start des neuen Schuljahres am 5. August. So will die Polizei in den ersten vier Wochen zu möglichst allen Grundschulen in Halle kommen, um die Schulwege zu überwachen. An einigen Schwerpunktschulen, wie etwa an der in die Südstadt ausgelagerten Otfried-Preußler- Grundschule, „werden wir jeden Tag vor Ort sein“.

