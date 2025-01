Was die Bulls zu Wechsel-Gerüchten um Verteidiger Gauch sagen

Thomas Gauch wird die Saale Bulls aller Voraussicht nach spätestens am Ende der Hauptrunde verlassen.

Halle/MZ - Vielleicht wird sich Thomas Gauch für die kleine Attacke in ein paar Tagen oder Wochen – wann immer es soweit ist – rechtfertigen müssen. Gut möglich aber, dass sein Vergehen dann längst vergessen sein wird. Im Spiel mit den Saale Bulls in der Eishockey-Oberliga bei den Hannover Indians am Sonntag hatte sie jedenfalls direkte Folgen: Gauch musste wegen Beinstellens eines Gegners zwei Minuten auf die Strafbank – wie sechs weitere Spieler der Hallenser im gesamten Spielverlauf.