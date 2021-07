Was der Umzug von Teilen der Stadtverwaltung Halle in die Scheibe A jetzt bedeutet

Durch einen roten Eingangsbogen geht es für Besucher und Personal in die Scheibe A.

Halle (Saale)/MZ - Kistenpacken in der Stadtverwaltung Halle: Aufgrund des Umzugs in die Neustädter Passage 18 sind bis Ende Juli der Geschäftsbereich Stadtentwicklung und Umwelt sowie Teilbereiche des Geschäftsbereiches Bildung und Soziales vorübergehend nur eingeschränkt erreichbar. „Unser Ziel ist es, die Beeinträchtigungen aber so gering wie möglich zu halten“, teilte die Stadtverwaltung mit.

Im Geschäftsbereich Stadtentwicklung und Umwelt steht für dringende Angelegenheiten folgende E-Mail-Adresse zur Verfügung: stadtentwicklung-umwelt@halle.de. Der Geschäftsbereich Bildung und Soziales bietet folgenden E-Mail-Kontakt an: bildung@halle.de.

Die Beteiligungen der Öffentlichkeit zu Bauleitplanverfahren und Planfeststellungsverfahren erfolgen im Juli zudem ausschließlich im Ratshof, Marktplatz 1. Terminvereinbarungen dazu können entsprechend der im Amtsblatt veröffentlichten Kontakte zu den jeweiligen Verfahren erfolgen. Eine Beteiligung der Öffentlichkeit ist auch weiterhin parallel über das Internet-Portal: www.fruehzeitige-beteiligung.halle.de möglich.

Fachbereich Umwelt nur eingeschränkt erreichbar

Die Bearbeitung von bereits eingereichten Anträgen zu Bau- und Planungsprojekten kann im Juli zudem nur eingeschränkt erfolgen. Die Stadt bittet darum, in dieser Zeit von entsprechenden Neuanträgen Abstand zu nehmen. Der Fachbereich Städtebau und Bauordnung ist vom 12. Juli bis 19. Juli telefonisch und elektronisch nicht erreichbar, so dass in diesem Zeitraum auch Anträge nach Bauordnung und Denkmalschutzgesetz nicht empfangen, entgegengenommen und bearbeitet werden können.

Der Fachbereich Umwelt ist vom 19. Juli bis 23. Juli ebenfalls nur eingeschränkt erreichbar. In diesem Zeitraum kann es zu Verzögerungen in der Bearbeitung von Anträgen und Anliegen kommen. Im Geschäftsbereich Bildung und Soziales wird es Einschränkungen für folgende Bereiche und Zeiträume geben: Fachaufsicht und Fachberatung Kindertagesstätten (1. bis 7. Juli); Team wirtschaftliche Erziehungshilfen (1. bis 7. Juli); Team Kita-Finanzierung (20. bis 29. Juli); ASD-Teams nördliche und südwestliche Neustadt (20. bis 29. Juli); Team wirtschaftliche Jugendhilfe (20. bis 29. Juli); Team Hilfe zur Erziehung (20. bis 29. Juli); Team Unterhaltsvorschuss (20. bis 29. Juli); Team Bundeselterngeld (20. bis 29. Juli); Team BAföG (20. bis 29. Juli) und Team Beistandschaft/Amtsvormundschaft (20. bis 29. Juli).