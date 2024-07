Warum nicht alle gewählten Stadträte in Halle ihr Mandat antreten

Nicht alle Kandidaten, die am 9. Juni genug Stimmen bekommen haben, werden auch im neuen Stadtrat sitzen. Einige sind bereits wieder zurückgetreten.

Halle (Saale)/MZ. - Genau 19 Frauen und 37 Männer haben bei der Kommunalwahl am 9. Juni genug Stimmen bekommen, um in den halleschen Stadtrat einzuziehen. Doch drei Wochen später hat sich die Zusammensetzung des 56-köpfigen Gremiums schon wieder verändert, bevor es auch nur ein einziges Mal zusammengekommen ist. Insgesamt vier Frauen verzichten auf ihr Mandat, drei Männer rücken nach. Warum nehmen gewählte Vertreter ihr Mandat nicht an? Gab es möglicherweise Absprachen? Und warum betrifft es ausschließlich Frauen?