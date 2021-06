Warum Konzert von umstrittenem Xavier Naidoo in Halle verschoben wird

Halle (Saale) - Derzeit sind keine Tickets für das Xavier-Naidoo-Konzert auf der Peißnitz in Halle verfügbar, heißt es am Montag auf der Homepage eines großen Ticketanbieters. Der Sänger sollte am 21. August auf der Freilichtbühne auftreten. Doch das „Event wurde auf einen noch unbekannten Termin verlegt“, steht auf der Homepage. Aktuell werde nach einem Ersatztermin gesucht. Tickets behalten ihre Gültigkeit, können aber auch wieder zurückgegeben werden.

Gegenüber der MZ erklärt der Veranstalter, das Unternehmen „Live Nation“, dass die Tour von Xavier Naidoo „coronabedingt“ verlegt worden sei. Ziel sei es, die Tour am Stück zu spielen. Daher sollen die Konzerte, darunter auch der Auftritt in Halle, erst im kommenden Jahr stattfinden.

Xavier Naidoo zählte einmal zu den größten deutschen Popstars. Allerdings hatte er sich in den vergangenen Jahren mit umstrittenen Äußerungen ins Abseits manövriert. Musikerkollegen, die mit ihm zusammengearbeitet haben, distanzierten sich. In den sozialen Netzwerken löste der angekündigte Auftritt des gebürtigen Mannheimers in Halle unterschiedliche Reaktionen aus. Doch größere Wellen schlug das Konzert nicht. Ganz anders als in Rostock, wo Xavier Naidoo Medienberichten zufolge nun doch in der Stadthalle spielen darf. Mehrere Rostocker Stadtvertreter wollten das verhindern. Wie die Süddeutsche Zeitung berichtet, beschloss die Rostocker Bürgerschaft zunächst, dass Naidoo nicht in städtischen Hallen auftreten dürfe. Der Oberbürgermeister schaltete sich ein, äußerte rechtliche Bedenken. Die Bürgerschaft stimmte vergangene Woche erneut über ein Auftrittsverbot ab und die Abstimmung endete mit einem Patt von 20:20 Stimmen. Stattfinden soll das Rostockkonzert aber ebenfalls erst 2022.

„Aussagen Herr Naidoos widersprechen in Gänze der Firmenpolitik von Mawi Concert“

Veranstalter für das Konzert in Rostock wie auch für das in Halle war ursprünglich die Leipziger Konzertagentur „Mawi Concert“, die vor einigen Wochen aber kurz und knapp mitteilte, sie sei „ab sofort nicht mehr örtlicher Veranstalter der Konzerte von Xavier Naidoo in Halle und in Rostock“, und dass das Unternehmen „Live Nation“ die örtliche Durchführung übernehme.

Auf MZ-Nachfrage wird Karsten Kriesel von „Mawi Concert“ aber sehr deutlich: „Die Äußerungen von Xavier Naidoo haben im Laufe des Jahres 2020 ein Ausmaß erreicht, welches wir für indiskutabel, moralisch verwerflich, gefährlich und im psychologischen Sinne für nahezu krankhaft halten. Die verschwörungsgläubigen, antisemitischen, rechtsextremen und homophoben Aussagen Herr Naidoos widersprechen in Gänze der Firmenpolitik von Mawi Concert, weswegen wir uns entschieden haben, nicht mehr mit Herrn Naidoo zusammenzuarbeiten.“

Eigentlich sollte Xavier Naidoo schon im August letzten Jahres auf der Peißnitzinsel auftreten. Die Großveranstaltung fiel damals schon coronabedingt aus. (mz)