Warum in Halle bald ein neuer Ausschuss ins Leben gerufen werden soll

Halle (Saale)/MZ - Im nächsten Jahr soll in Halle ein neuer kommunalpolitischer Ausschuss seine Arbeit aufnehmen. Das beratende Gremium mit dem Namen „Sonderausschuss für Verwaltungsoptimierung“ soll sich in erster Linie darum kümmern, wie die Stadt langfristig effizienter wird und weniger Geld ausgibt. Mitglieder aus allen Stadtratsfraktionen sollen in den Ausschuss berufen werden können, der voraussichtlich bis zum Ende der Wahlperiode 2024 bestehen bleiben soll.