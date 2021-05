Warum es für Lehrbetriebe schwer ist Nachwuchs zu finden

Die Vereinschefin sieht das auch in Wissenslücken durch Homeschooling begründet.

Viele Ausbildgungsstellen in Betrieben bleiben unbesetzt. Vor allem Bereiche wie Anlagenmechaniker Sanitär und Heizung werden gesucht.

Halle (Saale) - Bäder seniorengerecht umbauen, Heizungen montieren, Kundendienstarbeiten - das Angebot der halleschen Firma Herms ist vielfältig. Nur, dass längst nicht mehr alle Aufträge angenommen werden können. Die Mitarbeiter haben alle Hände voll zu tun, und Nachwuchs ist rar.

Coronapandemie verschlimmert bereits prikäre Lage

Schon seit mindestens zehn Jahren gebe es nur wenige Bewerber für Ausbildungsstellen zum Anlagenmechaniker Sanitär, Heizung, Klima, berichtet Mitarbeiterin Martina Walter. Lukrative Zusatzleistungen zum Lehrlingsgeld wie ein Havag-Ticket oder Tankgutscheine änderten daran wenig. „Wir sind froh über jede Bewerbung und geben jedem eine Chance“, sagt Martina Walter. Generell hätten viele Handwerksbetriebe seit Jahren mit sehr geringen Bewerberzahlen zu kämpfen, bestätigt Handwerkskammerpräsident Thomas Keindorf den allgemeinen Trend.

„Die Coronapandemie verschlimmert die Situation, da fast alle Angebote zur Berufsorientierung ausfallen.“ Die beste Möglichkeit, einen Beruf, seinen potenziellen Ausbildungsbetrieb, kennenzulernen, sei ein Praktikum - doch das werde durch die Eindämmungsmaßnahmen ziemlich erschwert. „Wir raten trotzdem dazu, beispielsweise in den Sommerferien ein Praktikum in einem Ausbildungsbetrieb im Handwerk zu machen“, sagt Keindorf und verweist darauf, dass Schüler dafür einen Bonus vom Land bekommen.

Wenige haben einen sicheren Ausbildungsplatz

Beate Gellert sieht noch viele weitere Erschwernisse für angehende Auszubildende. Der Geschäftsführerin des vor allem in Halles Süden tätigen Vereins Kinder- und Jugendhaus fallen nach einem Jahr Corona zunehmend Wissenslücken beim Nachwuchs auf. „Das liegt nicht am mangelnden Lernwillen der Schüler“, betont sie. Vielmehr machten sich Folgen des Unterrichts auf Distanz bemerkbar. „Es ist so viel Stoff, der nicht vermittelt wurde.“

Ulrike Hänert, beim Verein angestellte Sozialarbeiterin an der Sekundarschule Am Fliederweg, hat sich gerade genauer mit den Zukunftsaussichten der von ihr betreuten Schulabgänger dieses Jahres beschäftigt. „Wenige, vielleicht 20 Prozent haben schon einen Ausbildungsplatz“, berichtet sie. Ein weiteres Fünftel wolle hingegen eine weiterführende Schule besuchen.

Schüler bekommen keine Berufsorientierung durch Messen oder Praktika

Bleiben 60 Prozent, die teils noch überhaupt keine Idee hätten, was sie einmal werden wollen. Andere schreckten vorm digitalen Bewerbungsprozedere zurück. Bei 15 Jugendlichen hält sie die Lage für so schwierig, dass sie sich intensiv um sie kümmert. Praktika oder Messen zur Berufsorientierung kann Ulrike Hänert damit nicht ersetzen.

Hilfreiche Projekte wie die Werkstatttage in Osendorf, bei denen sich Achtklässler handwerklich ausprobieren und bestenfalls eine berufliche Perspektive entwickeln können, hätten in diesem Jahr leider nicht stattfinden können. Die Zukunft des Projekts sei nun ungewiss, sagt Vereinschefin Gellert, für die Fraktion „Hauptsache Halle“ auch im Stadtrat vertreten. Die Gelder seien gestrichen worden.

Zukunftsangst: Eltern können Kindern nicht den Blick nach vorn vermitteln

Mängel machen die Sozialexpertinnen auch in der digitalen Ausstattung von Kindern und Jugendlichen aus. „Wenn ich gar nicht die Chance habe, etwas zu lernen, kann ich mich auch nicht bewerben“, sagt Beate Gellert. Erschwerend komme nicht selten dazu, dass Eltern mit Zukunftsangst wegen der Corona-Pandemie ihren Kindern nicht den „Blick nach vorn“ vermitteln können, hat Sozialarbeiterin Hänert beobachtet.

In anderen Elternhäusern gebe es dagegen kaum Einschränkungen durch Corona. Ulrike Hänerts Prognose fällt düster aus. „Das wird so bald sich nicht zurückentwickeln. Die Schere wird sich weiter spreizen“, glaubt sie. Hotline Berufsberatung der Arbeitsagentur für Schüler und Eltern: Mo–Do von 8–16 Uhr, Fr 8-14 Uhr, Tel. 0345/52 49 15 10. (mz)