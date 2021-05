Warum es bei der Kandidatenaufstellung in Halle keine Überraschungen gibt

Halle (Saale) - Auf der Straße ist es scheinbar wie immer. An den Laternen hängen Wahlplakate, am Wasserturm Nord klotzen die Parteien wieder mit großen Aufstellern. Und doch geht es viereinhalb Wochen vor der Landtagswahl am 6. Juni politisch eher gemächlich in Halle zu - ein klassischer Straßenwahlkampf ist in der Corona-Pandemie nicht möglich. „Die Parteien haben das Problem, dass sie Ideen brauchen, wie sie die Wähler direkt ansprechen können. Viele setzen auf digitale Formate“, sagt Maik Reichel, Direktor der Landeszentrale für politische Bildung in Sachsen-Anhalt.

181.000 Einwohner sind am 6. Juni in Halle berechtigt, in vier Wahlkreisen ihre Kreuze zu setzen. Und Politologen wie Professor Everhard Holtmann vom Zentrum für Sozialforschung gehen davon aus, dass Corona auch bei der Wahl eine gewichtige Rolle spielen dürfte. Sie stützen sich unter anderem auf Umfragen.

Pandemie überlagert die Sachthemen in der Landtagswahl

„Die Pandemie ist ein wichtiger Faktor, sie überlagert die Sachthemen. Die Wähler schätzen das Krisenmanagement von Bund und Land ein. Und das beeinflusst auch ihre Wahlentscheidung“, sagt Holtmann. Umso entscheidender seien die nächsten Wochen. Sollte die Impfkampagne voran kommen, es Lockerungen geben, „dann nützt es eher den Regierungsparteien“. CDU und SPD hatten zuletzt in Umfragen deutlich verloren.

Die verschiedenen Wahlkreise in Halle. (Foto: MZ/Büttner)

Keine Überraschung in Halle bei der Kandidatenwahl für die Landtagswahlen

Unterdessen sind bei der Aufstellung der Kandidaten in Halle die Überraschungen ausgeblieben. Die Platzhirsche treten nahezu alle auch wieder an. Die größte Spannung verspricht auf dem Papier vor allem das Rennen in zwei Wahlkreisen (WK). Im WK 35 (Neustadt) stehen mit Hendrik Lange (Linke), Melanie Ranft (Grüne), Katja Raab (FDP) und Johannes Menke (Freie Wähler) bekannte Namen auf dem Zettel.

Sie fordern Alexander Raue (AfD) heraus, der vor fünf Jahren das Direktmandat gewonnen hatte - als einziger AfD-Vertreter in Halle übrigens. Ansonsten hatte die CDU die übrigen Wahlkreise abgeräumt. Und auch mit Blick auf das Zweitstimmenergebnis war die Union 2016 in Halle der Sieger: mit 24,6 Prozent vor AfD (19,5) und den Linken (19,0).

Laut Experten soll Briefwahl coronabedingt deutlich zulegen

Mit Interesse wird zudem der Ausgang im WK 37 (Altstadt) erwartet. Hier will Kerstin Godenrath (CDU) die Nachfolge von Bernhard Bönisch antreten. Auch sie hat vor allem mit Henriette Quade (Linke), Wolfgang Aldag (Grüne) und Andreas Silbersack (FDP) prominente Konkurrenz. Bönisch, der seit 2002 im Landtag sitzt, verabschiedet sich von der berufspolitischen Bühne. „Ich war klug genug, rechtzeitig bekannt zu geben, dass nach dieser Legislatur Schluss ist“, sagt der 67-Jährige.

Vor fünf Jahren hatte Bönisch mit über 9.000 Stimmen das mit Abstand beste Ergebnis aller Kandidaten in Halle eingefahren. Vor der Wahl ein Stimmungsbild zu zeichnen, fällt Wahlforschern schwer. Erwartet wird, das die Briefwahl coronabedingt deutlich zulegen dürfte. „Das ist auch nachvollziehbar. Schließlich muss sich niemand dem Risiko aussetzen, in Wahllokalen anstehen zu müssen“, sagt Direktor Reichel von der Landeszentrale für politische Bildung.

Halle wirbt gezielt für die kontaktlose Briefwahl zu den Landtagswahlen im Juni

Diese Tatsache bringe die Parteien und Kandidaten aber in Zugzwang. Normalerweise ist es Tradition, kurz vor der Wahl mit einem Paukenschlag - zumeist gab sich die überregionale Politikprominenz die Klinke in die Hand - um die unentschlossenen Wähler zu buhlen. „Briefwähler warten aber nicht bis zum Schluss. Sie stimmen schon Wochen vor dem Termin ab. Angesichts der aktuellen Stimmungslage dürften CDU und SPD also eher weniger von den Briefwählern profitieren“, sagt Professor Holtmann.

Die Stadt Halle wirbt übrigens sogar gezielt für die kontaktlose Briefwahl. So lasse sich das Infektionsrisiko minimieren. Am 17. Mai öffnet in der Wolfgang-Borchert-Straße 75/77 die Briefwahlstelle. Die 2.181 ehrenamtlichen Wahlhelfer haben indes ein Impfangebot erhalten. (mz)