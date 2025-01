Marie Naumann spielt mit den Hurricanes in der dritten Liga um den Titel. Abseits des Netzes betreibt sie ein ungewöhnliches Gewerbe. Warum die 33-Jährige beruflich Hunde ausführt.

Marie Naumann auf einer ihrer Gassitouren – für das MZ-Foto stilecht in einem Trikot der Hurricanes.

Halle/MZ. - Wie sehr sich das Leben von Marie Naumann in den vergangenen Jahren verändert hat, sieht man bereits, wenn sie ihren Autoschlüssel auf den Tisch legt. Ist die Volleyballerin des USV Halle einst noch einen alten VW Golf gefahren, so steigt sie inzwischen täglich in einen Transporter.