Warum die kostenlosen Führungen in der Stasi-Unterlagen-Behörde in Halle ein Musterbeispiel für Gedenk-Kultur sind

Die Stasi-Unterlagen-Behörde in Halle bietet Führungen an. Nach der Coronapause sind diese nun wieder angelaufen.

Halle (Saale)/MZ - Kaum ein Land setzt sich so viel mit dem Erinnern an die ruhmlosen Teile der eigenen Geschichte auseinander wie Deutschland. Ein Beispiel, wie diese Erinnerung bürgernah und sachlich aussehen kann, bieten die Führungen der halleschen Außenstelle der Stasi-Unterlagen-Behörde am Rande Neustadts.