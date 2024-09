Halle (Saale)/MZ. - Die Querelen innerhalb der halleschen CDU halten weiter an. Wie am Montag bekanntgeworden ist, soll in den vergangenen Wochen rund ein Dutzend Personen versucht haben, in die Partei einzutreten, was der Kreisvorstand jedoch verhindert hat. Unter den abgelehnten Anwärtern sind nach MZ-Informationen auch stadtbekannte Unternehmer und ein Mitglied der Halloren-Bruderschaft. Gibt es möglicherweise eine „Mitgliedersperre“, um bei anstehenden Personalabstimmungen eine Neuausrichtung der Partei zu verhindern? Mehrere abgelehnte Bewerber sprechen enttäuscht von „Klüngel“ und „Postengeschacher“. CDU-Kreischef Marco Tullner weist das zurück.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.